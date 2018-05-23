МИД: Москва и Вашингтон заинтересованы в совместной борьбе с финансированием терроризма

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Заместитель директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов заявил, что Москва и Вашингтон заинтересованы в совместной работе в области борьбы с финансированием терроризма.

«Диалог по этой теме продолжается. В ней политики меньше, наверное, чем в других вопросах... Мы заинтересованы, чтобы этот канал оставался открытым... Наш интерес в том, чтобы избегать политизации этой темы, двойных стандартов. Теракты уносят жизни наших людей и здесь на кон поставлено слишком многое», — цитирует его РИА Новости.

По словам Феоктистова, в США также понимают, что без участия России невозможно решить ни одну масштабную проблему.

Ранее сообщалось, что замглавы МИД России Александр Панкин обсудил на встрече глав внешнеполитических ведомств G20 в Буэнос-Айресе вопросы глобального экономического роста и борьбы с терроризмом. 

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