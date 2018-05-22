Замглавы МИД обсудил на министерской встрече G20 вопросы развития и антитеррора

Замглавы МИД России Александр Панкин обсудил на встрече глав внешнеполитических ведомств G20 в Буэнос-Айресе вопросы глобального экономического роста и проблемы международной политики, включая борьбу с терроризмом.

«Министры обсудили роль многосторонних институтов в обеспечении глобального экономического роста и проблематику устойчивого развития, на которое нацелены приоритеты аргентинского председательства в форуме», — также отметили в МИД.

Ранее сообщалось, что правительство Японии приняло решение провести саммит G20 28— 29 июня 2019 года в Осаке.