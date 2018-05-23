ВВС Израиля нанесли авиаудары по подземным и морским объектам ХАМАС в секторе Газа

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по подземным и морским объектам движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии в Twitter.

«Некоторое время назад самолёты ВВС Израиля нанесли удары по подземной террористической инфраструктуре ХАМАС в северной части сектора Газа, а также по двум дополнительным военным объектам, принадлежащим военно-морским силам террористической организации ХАМАС. Удары были нанесены в ответ на проникновение на территорию Израиля во вторник утром нескольких террористов, которые совершили поджог военного поста», — говорится в заявлении пресс-службы израильских вооружённых сил.

Также отмечается, что удары были нанесены из-за того, что представители движения ХАМАС со своей территории пытаются «запустить беспилотники с целью... совершить атаки на израильской территории».

14 мая в Иерусалиме прошла церемония открытия нового посольства США в Израиле, из-за чего начались столкновения между палестинцами и израильскими военнослужащими.

В результате инцидентов погибли более 60 человек.

Израильский министр по делам Иерусалима Зеэв Элькин в интервью газете «Известия» рассказал, с чем, по его мнению, могут быть связаны беспорядки в секторе Газа.