СМИ: Полиция Малайзии обнаружила в квартире экс-премьера Разака более $2,5 млн наличными
По данным издания, точная сумма обнаруженных денежных средств будет названа позднее, так как в настоящее время специальная группа, состоящая из представителей различных ведомств страны, занимается пересчётом купюр, изъятых в ходе обыска одной из квартир, принадлежащих Разаку.
Ранее бывший директор по разведке национальной антикоррупционной комиссии Малайзии Абдул Разак Идрис обвинил Разака в создании помех при расследовании комиссией дел о коррупции в его правительстве.
Также сообщалось, что экс-премьеру и его супруге запретили покидать страну.