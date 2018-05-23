СМИ: Полиция Малайзии обнаружила в квартире экс-премьера Разака более $2,5 млн наличными

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Сотрудники малазийской полиции обнаружили в квартире бывшего премьер-министра страны Наджиба Разака более $2,5 млн наличными. Об этом сообщает The Straits Times.

По данным издания, точная сумма обнаруженных денежных средств будет названа позднее, так как в настоящее время специальная группа, состоящая из представителей различных ведомств страны, занимается пересчётом купюр, изъятых в ходе обыска одной из квартир, принадлежащих Разаку.

Ранее бывший директор по разведке национальной антикоррупционной комиссии Малайзии Абдул Разак Идрис обвинил Разака в создании помех при расследовании комиссией дел о коррупции в его правительстве.

Также сообщалось, что экс-премьеру и его супруге запретили покидать страну. 

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