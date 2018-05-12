Экс-премьеру Малайзии и его супруге не разрешили покинуть страну

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Бывшему премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку и его супруге запретили покидать страну. Об этом информирует Channel News Asia.

Малайзийское иммиграционное управление опубликовало сообщение о том, что Разак и его супруга внесены в список лиц, которым запрещено покидать страну.

Отмечается, что это произошло спустя несколько минут после того, как экс-премьер объявил о планах отправиться с женой на отдых за границу.

«Мне сообщили, что иммиграционные власти не разрешили мне и моей семье покинуть страну. Я уважаю это решение и остаюсь с семьёй в стране», — прокомментировал произошедшее Разак. 

Ранее на парламентских выборах в Малайзии победила оппозиционная коалиция во главе с бывшим лидером страны Махатхиром Мохамадом.

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