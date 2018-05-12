Медведев поздравил Мохамада с назначением на пост премьера Малайзии

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поздравил Махатхира Мохамада с назначением на пост премьер-министра Малайзии. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В поздравительной телеграмме Медведева отмечается, что Россию и Малайзию связывают дружественные и партнёрские отношения.

По его словам, между странами поступательно развивается взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других областях, а также реализуются крупные совместные проекты.

«Готов к активной работе с вами в целях дальнейшего наращивания всего комплекса российско-малайзийского сотрудничества», — отметил российский премьер.

Ранее Медведев поздравил Никола Пашиняна с назначением премьер-министром Армении.