Медведев поздравил Мохамада с назначением на пост премьера Малайзии

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Глава российского правительства Дмитрий Медведев поздравил Махатхира Мохамада с назначением на пост премьер-министра Малайзии. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В поздравительной телеграмме Медведева отмечается, что Россию и Малайзию связывают дружественные и партнёрские отношения. 

По его словам, между странами поступательно развивается взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других областях, а также реализуются крупные совместные проекты. 

«Готов к активной работе с вами в целях дальнейшего наращивания всего комплекса российско-малайзийского сотрудничества», — отметил российский премьер. 

Ранее Медведев поздравил Никола Пашиняна с назначением премьер-министром Армении.

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