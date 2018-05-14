СМИ: Экс-премьера Малайзии подозревают в создании помех в расследовании дел о коррупции

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Бывший директор по разведке национальной антикоррупционной комиссии Малайзии Абдул Разак Идрис обвинил экс-премьера страны Наджиба Разака в создании помех при расследовании комиссией дел о коррупции в его правительстве.

Об этом сообщает The New Straits Times.

Идрис заявил, что экс-премьер может быть причастен к приостановке двух расследований, связанных с крупными хищениями в контролируемых правительством фондах.

Ранее малайзийское иммиграционное управление опубликовало сообщение о том, что Разак и его супруга внесены в список лиц, которым запрещено покидать страну.

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