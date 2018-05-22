В посольстве России заявили о подрыве репутации Британии из-за «русофобского угара»

Правительство Великобритании «в русофобском угаре» ставит под угрозу репутацию страны как партнёра в международных делах и как государства, исповедующего принципы верховенства права, заявил пресс-секретарь посольства России в Лондоне, комментируя недавнее заявление главы британского МИД об ужесточении санкций в отношении Москвы.

В посольстве отметили, что обратили внимание на заявления британского министра о желании «навалиться на близких людей Путина».

«Воспринимаем их как продолжение ничем не обоснованной агрессивной линии консервативного правительства в отношении России. Особенно показательно, что глава Форин-офиса сетует на законодательные ограничения, которые, дескать, мешают Лондону принимать более жёсткие меры против нашей страны», — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

Ранее Борис Джонсон не исключил ужесточения санкций в отношении России после того, как Великобритания выйдет из Евросоюза и сможет действовать самостоятельно.