В посольстве России заявили о подрыве репутации Британии из-за «русофобского угара»
- РИА Новости
В посольстве отметили, что обратили внимание на заявления британского министра о желании «навалиться на близких людей Путина».
«Воспринимаем их как продолжение ничем не обоснованной агрессивной линии консервативного правительства в отношении России. Особенно показательно, что глава Форин-офиса сетует на законодательные ограничения, которые, дескать, мешают Лондону принимать более жёсткие меры против нашей страны», — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.
Ранее Борис Джонсон не исключил ужесточения санкций в отношении России после того, как Великобритания выйдет из Евросоюза и сможет действовать самостоятельно.