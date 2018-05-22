Джонсон не исключил ужесточения санкций против России после выхода Британии из ЕС

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Глава британского МИД Борис Джонсон не исключил ужесточения санкций в отношении России, после того как Великобритания выйдет из Евросоюза и сможет действовать самостоятельно. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Я считаю, что влияние санкций, особенно в отношении некоторых людей, было очень заметным. Я это учёл, хотя у нас есть свой подход», — заявил Джонсон в Буэнос-Айресе, где прошла встреча глав внешнеполитических ведомств G20.

По его словам, Британия не может разрабатывать собственный режим санкций, пока находится в ЕС, так как необходимо согласовывать всё с другими государствами-членами. Министр добавил, что «когда страна покинет ЕС в марте следующего года, то у неё появится возможность занять более жёсткую линию».

Ранее в Международном комитете палаты общин Великобритании призвали правительство ужесточить санкции против лиц, связанных с российскими государственными структурами.

Замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с НСН оценил заявление Международного комитета палаты общин Великобритании.

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