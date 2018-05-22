Джонсон не исключил ужесточения санкций против России после выхода Британии из ЕС
«Я считаю, что влияние санкций, особенно в отношении некоторых людей, было очень заметным. Я это учёл, хотя у нас есть свой подход», — заявил Джонсон в Буэнос-Айресе, где прошла встреча глав внешнеполитических ведомств G20.
По его словам, Британия не может разрабатывать собственный режим санкций, пока находится в ЕС, так как необходимо согласовывать всё с другими государствами-членами. Министр добавил, что «когда страна покинет ЕС в марте следующего года, то у неё появится возможность занять более жёсткую линию».
Boris Johnson hints he wants tougher sanctions against Russians https://t.co/IHFmnv0Cpipic.twitter.com/Wbuo72jMge— Bloomberg (@business) 21 мая 2018 г.
Ранее в Международном комитете палаты общин Великобритании призвали правительство ужесточить санкции против лиц, связанных с российскими государственными структурами.
Замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с НСН оценил заявление Международного комитета палаты общин Великобритании.