Эксперт оценил призывы Великобритании ужесточить санкции против России

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Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФАН оценил заявление Международного комитета палаты общин Великобритании, который призвал правительство ужесточить санкции против лиц, связанных с российскими государственными структурами.

«Очевидно, следует только поприветствовать озабоченность британских парламентариев, внезапно обнаруживших существование сомнительных дел, проходящих в Сити», — сказал эксперт.

Он добавил, что озабоченность британцев именно Россией имеет политическую подоплёку и связана с общей антироссийской повесткой значительной части британского истеблишмента.

Ранее замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с НСН оценил заявление Международного комитета палаты общин Великобритании.

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