Эксперт оценил призывы Великобритании ужесточить санкции против России
«Очевидно, следует только поприветствовать озабоченность британских парламентариев, внезапно обнаруживших существование сомнительных дел, проходящих в Сити», — сказал эксперт.
Он добавил, что озабоченность британцев именно Россией имеет политическую подоплёку и связана с общей антироссийской повесткой значительной части британского истеблишмента.
Ранее замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с НСН оценил заявление Международного комитета палаты общин Великобритании.