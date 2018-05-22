Президент Болгарии на встрече с Путиным заявил о намерении восстановить диалог с Россией

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Президент Болгарии Румен Радев на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил намерение восстановить диалог с Россией на высоком уровне после его многолетнего отсутствия.

«Целью моего визита является восстановление диалога между нашими странами на самом высоком уровне после многолетнего перерыва. Потому что этот диалог имеет большое значение во всех областях, представляющих взаимный интерес», — приводит Интерфакс слова Радева.

Ранее Радев во время разговора с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым предложил пересмотреть возможность прямых поставок газа из России через Чёрное море.

Он отмечал, что София нуждается в прямых поставках российского газа, и предложил назвать проект «болгарским потоком».

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