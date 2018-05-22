Президент Болгарии на встрече с Путиным заявил о намерении восстановить диалог с Россией
«Целью моего визита является восстановление диалога между нашими странами на самом высоком уровне после многолетнего перерыва. Потому что этот диалог имеет большое значение во всех областях, представляющих взаимный интерес», — приводит Интерфакс слова Радева.
Ранее Радев во время разговора с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым предложил пересмотреть возможность прямых поставок газа из России через Чёрное море.
Он отмечал, что София нуждается в прямых поставках российского газа, и предложил назвать проект «болгарским потоком».