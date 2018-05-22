В Кремле прокомментировали требования США к Ирану

Иранская ядерная сделка продолжает действовать, в настоящий момент важно то, как Иран отнесётся к требованиям США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вопрос в том, как оценивает эти 12 пунктов Тегеран. Вы знаете, что и Кремль, и Тегеран, и соответствующие европейские страны подтвердили свою приверженность совместному комплексному плану деятельности. И подтвердили своё намерение и далее сохранять эту приверженность», — сказал он, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к оглашённым требованиям.

Он напомнил, что в России и странах Европы неоднократно выражали надежду, что Иран останется в рамках «упомянутой договорённости».

«По сути, США являются единственной страной, которая вышла из неё со всеми вытекающими негативными последствиями. Поэтому здесь важно спрашивать, как к этому относится Тегеран, поскольку сделка по-прежнему существует за минусом Вашингтона», — заключил Песков.

21 мая госсекретарь США Майк Помпео назвал требования Вашингтона к Тегерану.

Позднее в Министерстве иностранных дел Ирана раскритиковали дипломатическую политику США.

Подробнее — в материале RT.