В МИД Турции заявили о намерении продолжить развивать отношения с Венесуэлой

Турция намерена продолжить развивать отношения с Венесуэлой после прошедших в этой стране президентских выборов. Об этом заявили в пресс-службе турецкого МИД.

«Надеемся, что результаты выборов будут способствовать укреплению мира и стабильности в Венесуэле, а также росту благосостояния её народа. Турция продолжит свои усилия, направленные на всестороннее развитие двусторонних отношений, поддержку правительства и дружественного народа Венесуэлы», — отмечается в заявлении.

Ранее действующий лидер Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на пост главы государства.

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Главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин в ходе беседы с НСН прокомментировал победу Мадуро на выборах президента в Венесуэле.