В МИД Турции заявили о намерении продолжить развивать отношения с Венесуэлой
«Надеемся, что результаты выборов будут способствовать укреплению мира и стабильности в Венесуэле, а также росту благосостояния её народа. Турция продолжит свои усилия, направленные на всестороннее развитие двусторонних отношений, поддержку правительства и дружественного народа Венесуэлы», — отмечается в заявлении.
Ранее действующий лидер Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на пост главы государства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал победой демократии переизбрание Мадуро
Главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин в ходе беседы с НСН прокомментировал победу Мадуро на выборах президента в Венесуэле.