Эксперт прокомментировал сообщения о найденном на складах в Хомсе оружии из стран НАТО

Военный и политический аналитик, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в разговоре с RT прокомментировал информацию о найденных в восточных районах сирийской провинции Хомс складах с вооружением, произведённым в странах НАТО.

«Террористические организации, действующие на территории Сирии, являются инструментом западной геополитики и главными агентами в ведении гибридных войн против республики. Поэтому вполне естественно, что западные государства поставляют вооружение и военную технику для этих террористических организаций. Однако Запад оказался в тяжёлой ситуации. С одной стороны, они объявляют, что терроризм — их главный враг и во внутренние дела других стран они вмешиваются именно потому, что обвиняют их в пособничестве. А с другой — все эти организации являются для них главным инструментом геополитики», — рассказал эксперт.

Сивков также обратил внимание, что страны Запада пытаются добиться реванша, обеспечивая боеспособность террористов в Сирии.

«Морально-психологический аспект гибридной войны пошёл в противоречие с военно-стратегическим. Это и привело к тому, что западные страны в Сирии потерпели полное военное поражение. Сегодня они пытаются добиться реванша. Для этого они пытаются сохранить военную напряжённость в Сирии и боеспособность террористических организаций», — заключил он.

Ранее представители российского Центра по примирению враждующих сторон и сирийские военные обнаружили в освобождённых от боевиков восточных районах провинции Хомс склады с вооружением, произведённым в странах НАТО.