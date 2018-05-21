Последний оплот ИГ ликвидирован в пригороде Дамаска

Последний оплот боевиков «Исламского государства»* ликвидирован в пригороде Дамаска Эль-Хаджр-аль-Асваде, передаёт РИА Новости.

Как сообщается, войска из южного пригорода Дамаска и со стороны лагеря беженцев «Ярмук» подавили последние очаги сопротивления боевиков, соединившись в Эль-Хаджр-аль-Асваде.

11 мая стало известно, что в сирийской провинции Хомс в городе Тель-Биса боевики сдают оружие представителям властей Сирии.

Ранее сообщалось, что последняя группа террористов покинула южный пригород Дамаска.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.