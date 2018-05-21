Последний оплот ИГ ликвидирован в пригороде Дамаска
- Reuters
Как сообщается, войска из южного пригорода Дамаска и со стороны лагеря беженцев «Ярмук» подавили последние очаги сопротивления боевиков, соединившись в Эль-Хаджр-аль-Асваде.
11 мая стало известно, что в сирийской провинции Хомс в городе Тель-Биса боевики сдают оружие представителям властей Сирии.
Ранее сообщалось, что последняя группа террористов покинула южный пригород Дамаска.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.