Эксперт прокомментировал оглашённые Помпео требования США к Ирану

Профессор Российского университета дружбы народов (РУДН), член Европейского общества иранистов Владимир Юртаев прокомментировал требования США к Ирану, которые ранее назвал американский госсекретарь Майк Помпео.

«Выдвинутые США претензии одновременно включают в сферу воздействия все страны, которые подписали Совместный всеобъемлющий план действий: это Великобритания, Франция, Германия и Россия. Вряд ли Иран немедленно согласится, не проконсультировавшись с этими странами. Самому Ирану отказаться от любого переговорного процесса с США — значит совершить рискованный выбор. Не уверен, что Тегеран пойдёт по пути эскалации напряжённости», — отметил Юртаев.

По словам эксперта, уже есть планируемый эффект от американских санкций, и их расширение ещё существеннее изменит ситуацию.

«Компании Total и Siemens начали выводить свои активы из Ирана — это серьёзный сигнал для Тегерана. Тем не менее американские санкции, которые действовали до подписания СВПД, продолжают действовать, поэтому принципиально ситуация для иранской экономики не изменилась. Но, конечно, расширенные американские санкции, вероятно, должны её поменять», — полагает Юртаев.

При этом эксперт добавил, что «Иран не может реализовывать внешнюю политику, которая допускает его угнетение».

«Весь переговорный процесс Тегеран в этой логике будет выстраивать с позиции независимой внешней политики. Если говорить о выводе военных контингентов из Сирии, то тогда надо решать вопрос о выводе американских контингентов и решать вопрос о легитимности их присутствия и рассмотрения того, что будет, если это произойдёт. Возникает проблема учёта мнения других участников процесса урегулирования сирийского конфликта, таких как Россия и страны Евросоюза», — заключил Юртаев.

Ранее Помпео назвал ключевые требования США к Ирану. Среди них — требование вывести из Сирии все контролируемые Ираном силы, а также предоставление МАГАТЭ полного отчёта по разработке ядерного оружия.