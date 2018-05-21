Джина Хэспел официально возглавила ЦРУ

Джина Хэспел была приведена к присяге и официально стала новым директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.

Об этом сообщает NBC.

Отмечается, что к присяге в штаб-квартире ведомства её привёл вице-президент США Майк Пенс.

Рядом с ней на церемонии стояли также президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео.

WATCH: CIA Director Haspel takes oath of office, administered by VP Pence. pic.twitter.com/aCkDWPm2CI — NBC News (@NBCNews) 21 мая 2018 г.

Ранее сенат конгресса США утвердил Хэспел новым директором ЦРУ.

18 мая бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден сообщил, что Хэспел причастна к программе пыток заключённых.