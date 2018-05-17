Сенат США утвердил Джину Хэспел директором ЦРУ

Сенат конгресса США утвердил Джину Хэспел новым директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Как отмечает The New York Times, она станет первой женщиной во главе ЦРУ.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал членов сената как можно скорее утвердить кандидатуру Хэспел на данный пост.

В настоящее время Хэспел исполняет обязанности главы разведведомства. До неё ЦРУ руководил Майк Помпео, ранее утверждённый госсекретарём США.