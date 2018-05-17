Трамп призвал сенаторов как можно скорее утвердить кандидатуру Хэспел на пост директора ЦРУ

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп в своём Twitter призвал членов сената как можно скорее утвердить кандидатуру Джины Хэспел на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

«Джина Хэспел на шаг ближе к тому, чтобы возглавить штат наших доблестных сотрудников ЦРУ. Она исключительно квалифицирована и сенату следует немедленно утвердить её кандидатуру. Это необходимо для того, что обеспечить безопасность нашего государства!» — написал он.

Ранее комитет по разведке рекомендовал сенату США одобрить кандидатуру Хэспел на пост главы ЦРУ.

В марте Трамп сообщил, что Хэспел станет новой главой ЦРУ вместо Майка Помпео, который заменит Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря Соединённых Штатов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных