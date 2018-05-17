Трамп призвал сенаторов как можно скорее утвердить кандидатуру Хэспел на пост директора ЦРУ

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter призвал членов сената как можно скорее утвердить кандидатуру Джины Хэспел на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

«Джина Хэспел на шаг ближе к тому, чтобы возглавить штат наших доблестных сотрудников ЦРУ. Она исключительно квалифицирована и сенату следует немедленно утвердить её кандидатуру. Это необходимо для того, что обеспечить безопасность нашего государства!» — написал он.

Ранее комитет по разведке рекомендовал сенату США одобрить кандидатуру Хэспел на пост главы ЦРУ.

В марте Трамп сообщил, что Хэспел станет новой главой ЦРУ вместо Майка Помпео, который заменит Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря Соединённых Штатов.