Сноуден рассказал о записях пыток, удалённых по приказу нового директора ЦРУ

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден сообщил, что новый директор ЦРУ Джина Хэспел не только причастна к программе пыток заключённых, но и отдала приказ уничтожить видеокассеты с записями издевательств.

Reuters

«Она лично приказала уничтожить 92 видеокассеты с записями пыток, совершённых ЦРУ», — написал он в Twitter. 17 мая сенат США утвердил Хэспел директором ЦРУ. До неё ведомством руководил Майк Помпео, ранее утверждённый госсекретарём США. Ранее американский сенатор Джон Маккейн призвал своих коллег не утверждать Хэспел директором ЦРУ.