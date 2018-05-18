Сноуден рассказал о записях пыток, удалённых по приказу нового директора ЦРУ

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Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден сообщил, что новый директор ЦРУ Джина Хэспел не только причастна к программе пыток заключённых, но и отдала приказ уничтожить видеокассеты с записями издевательств.
Сноуден рассказал о записях пыток, удалённых по приказу нового директора ЦРУ
  • Reuters

«Она лично приказала уничтожить 92 видеокассеты с записями пыток, совершённых ЦРУ», — написал он в Twitter.

17 мая сенат США утвердил Хэспел директором ЦРУ. До неё ведомством руководил Майк Помпео, ранее утверждённый госсекретарём США.

Ранее американский сенатор Джон Маккейн призвал своих коллег не утверждать Хэспел директором ЦРУ.

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