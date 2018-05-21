Сербские полицейские обезвредили две ручные гранаты в Белграде

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Сотрудники противодиверсионного подразделения МВД Сербии обезвредили две ручные гранаты, которые были найдены в ящике в Белграде.

Об этом сообщает МВД страны.

«Сотрудники противодиверсионного подразделения сегодня около 11:00 (12:00 мск. — RT) устранили две ручные гранаты, которые находились в ящике на улице Даничарева», — указывается в заявлении.

До прибытия оперативной группы район был оцеплен сотрудниками полиции.

Ранее сообщалось, что на Украине девять человек получили ранения в результате взрыва гранаты, которую бросил украинский военнослужащий в Ивано-Франковской области.

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