Неизвестный попытался убить сотрудника прокуратуры в Ингушетии с помощью гранаты

В городе Сунжа неизвестный попытался убить сотрудника прокуратуры Республики Ингушетия, использовав для этого боевую гранату.

Об этом сообщает региональный отдел СК.

«16 мая 2018 года примерно в 6:30 на улице Гагарина города Сунжа неустановленным лицом с целью посягательства на жизнь заместителя начальника уголовно-судебного отдела прокуратуры Республики Ингушетия и сотрудника одного из правоохранительных органов республики произведён подрыв ручной боевой гранаты», — указывается в заявлении.

Отмечается, что в результате взрыва пострадал сотрудник правоохранительных органов. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и баротравму. Работник прокуратуры не пострадал.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 295 УК России (посягательство на жизнь прокурора) и ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)», — добавляется в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области начали проверку по факту смерти сотрудницы полиции, тело которой с огнестрельным ранением было найдено в её кабинете.