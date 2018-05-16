Неизвестный попытался убить сотрудника прокуратуры в Ингушетии с помощью гранаты

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В городе Сунжа неизвестный попытался убить сотрудника прокуратуры Республики Ингушетия, использовав для этого боевую гранату.
Неизвестный попытался убить сотрудника прокуратуры в Ингушетии с помощью гранаты
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональный отдел СК.

«16 мая 2018 года примерно в 6:30 на улице Гагарина города Сунжа неустановленным лицом с целью посягательства на жизнь заместителя начальника уголовно-судебного отдела прокуратуры Республики Ингушетия и сотрудника одного из правоохранительных органов республики произведён подрыв ручной боевой гранаты», — указывается в заявлении.

Отмечается, что в результате взрыва пострадал сотрудник правоохранительных органов. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и баротравму. Работник прокуратуры не пострадал.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 295 УК России (посягательство на жизнь прокурора) и ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)», — добавляется в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области начали проверку по факту смерти сотрудницы полиции, тело которой с огнестрельным ранением было найдено в её кабинете.

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