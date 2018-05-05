В Нижнем Новгороде нейтрализован напавший на сотрудников полиции мужчина

Неизвестный в пятницу, 4 мая, совершил вооружённое нападение на сотрудников полиции в Нижнем Новгороде и был нейтрализован при попытке задержания. Об этом заявили в пресс-службе ФСБ.

При проверке документов неизвестный атаковал полицейских, после чего скрылся в подъезде жилого дома по улице Академика Павлова и забаррикадировался в квартире.

«С учётом опасности ситуации адрес был блокирован сотрудниками спецназа ФСБ России и органами полиции, жильцы эвакуированы. На предложение сложить оружие преступник ответил отказом и открыл огонь из автоматического оружия», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Отмечается, что в результате боевого столкновения злоумышленник был нейтрализован, пострадали трое сотрудников полиции.

В настоящее время выясняется личность нападавшего.

Ранее в ФСБ заявили о задержании в Ярославле членов террористической организации «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.