В Индии в результате ДТП с участием автобуса погибли 11 человек

В Индии в результате аварии с участием автобуса погибли 11 человек, ещё 20 пострадали, сообщает агентство Uniindia.

Как отмечается, автобус врезался в грузовик, припаркованный на обочине.

Все пострадавшие были госпитализированы.

В сообщении говорится, что восемь человек скончались на месте, трое умерли в больнице.

Ранее в Италии при опрокидывании автобуса пострадали 26 человек.