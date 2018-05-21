В Индии в результате ДТП с участием автобуса погибли 11 человек

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В Индии в результате аварии с участием автобуса погибли 11 человек, ещё 20 пострадали, сообщает агентство Uniindia.

Как отмечается, автобус врезался в грузовик, припаркованный на обочине.

Все пострадавшие были госпитализированы.

В сообщении говорится, что восемь человек скончались на месте, трое умерли в больнице.

Ранее в Италии при опрокидывании автобуса пострадали 26 человек.

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