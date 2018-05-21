В Индии в результате ДТП с участием автобуса погибли 11 человек
В Индии в результате аварии с участием автобуса погибли 11 человек, ещё 20 пострадали, сообщает агентство Uniindia.
Как отмечается, автобус врезался в грузовик, припаркованный на обочине.
Все пострадавшие были госпитализированы.
В сообщении говорится, что восемь человек скончались на месте, трое умерли в больнице.
Ранее в Италии при опрокидывании автобуса пострадали 26 человек.
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