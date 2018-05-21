В Минобороны рассказали о нарушении Вашингтоном договора о РСМД
«США для отработки элементов системы ПРО используют ракеты-мишени, имитирующие широкий спектр баллистических ракет средней и меньшей дальности, например Hera, MRT, Aries, LV-2, Storm, Storm-2, MRBM», — рассказал Рыжков в интервью газете «Красная звезда».
По его словам, производство таких ракет и их запуски «запрещены договором о РСМД».
«Такие ракеты, по сути, являются универсальными ускорительными средствами, которые в зависимости от комплектации установленных на них головных частей могут быть использованы как боевые баллистические ракеты», — пояснил он.
В декабре 2017 года представитель Пентагона Джонни Майкл заявил, что в Министерстве обороны полностью соблюдают Договор о ракетах средней и меньшей дальности и, напротив, считают, что именно Россия нарушает его пункты.