В Минобороны рассказали о нарушении Вашингтоном договора о РСМД

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Соединённые Штаты до сих пор производят ракеты, запрещённые Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил начальник национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«США для отработки элементов системы ПРО используют ракеты-мишени, имитирующие широкий спектр баллистических ракет средней и меньшей дальности, например Hera, MRT, Aries, LV-2, Storm, Storm-2, MRBM», — рассказал Рыжков в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, производство таких ракет и их запуски «запрещены договором о РСМД».

«Такие ракеты, по сути, являются универсальными ускорительными средствами, которые в зависимости от комплектации установленных на них головных частей могут быть использованы как боевые баллистические ракеты», — пояснил он.

В декабре 2017 года представитель Пентагона Джонни Майкл заявил, что в Министерстве обороны полностью соблюдают Договор о ракетах средней и меньшей дальности и, напротив, считают, что именно Россия нарушает его пункты.

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