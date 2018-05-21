Лидер Чили заявил о непризнании президентских выборов в Венесуэле

Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что страна не признаёт президентские выборы в Чили в связи с «несоблюдением минимальных стандартов истинной демократии».

Об этом он написал в Twitter.

«Выборы в Венесуэле не соответствуют минимальным стандартам истинной демократии. Не являются честными и законными, не представляют собой свободную волю и суверенитет венесуэльского народа. Чили, как и большинство демократических стран, не признаёт эти выборы», — говорится в его сообщении.

Ранее власти Аргентины заявили о незаконности выборов в Венесуэле.

Также официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт назвала президентские выборы в Венесуэле «нелегитимными».