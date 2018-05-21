Лидер Чили заявил о непризнании президентских выборов в Венесуэле
Об этом он написал в Twitter.
«Выборы в Венесуэле не соответствуют минимальным стандартам истинной демократии. Не являются честными и законными, не представляют собой свободную волю и суверенитет венесуэльского народа. Чили, как и большинство демократических стран, не признаёт эти выборы», — говорится в его сообщении.
Ранее власти Аргентины заявили о незаконности выборов в Венесуэле.
Также официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт назвала президентские выборы в Венесуэле «нелегитимными».