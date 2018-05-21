В Венесуэле сообщили о низком уровне участия в президентских выборах
По его данным, опубликованным в Twitter, на участки для голосования пришли не более 3,6 млн человек, при этом уровень воздержания от голосования составил 82,68%.
Отмечается, что подобного воздержания во время выборов ранее не наблюдалось.
В республике проходят выборы главы государства. На пост президента страны претендуют четыре кандидата: действующий лидер Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, инженер Рейнальдо Кихада и бывший пастор Хавьер Бертуччи.
Ранее официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт назвала президентские выборы в Венесуэле «нелегитимными».
Глава совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов, который наблюдает за ходом президентских выборов в Венесуэле, заявил Nation News, что избирательный процесс сопровождается беспрецедентными мерами безопасности.