В Венесуэле сообщили о низком уровне участия в президентских выборах

В Венесуэле заявили о низком уровне участия граждан в выборах президента страны, соответствующие данные опубликовало агентство по изучению общественного мнения Meganalisis.

По его данным, опубликованным в Twitter, на участки для голосования пришли не более 3,6 млн человек, при этом уровень воздержания от голосования составил 82,68%.

Отмечается, что подобного воздержания во время выборов ранее не наблюдалось.

В республике проходят выборы главы государства. На пост президента страны претендуют четыре кандидата: действующий лидер Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, инженер Рейнальдо Кихада и бывший пастор Хавьер Бертуччи.

Ранее официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт назвала президентские выборы в Венесуэле «нелегитимными».

Глава совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов, который наблюдает за ходом президентских выборов в Венесуэле, заявил Nation News, что избирательный процесс сопровождается беспрецедентными мерами безопасности.