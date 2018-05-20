Глава МИД Греции нанесёт пятидневный визит в США

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Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас в период с 21 по 25 мая будет находиться с визитом в Соединённых Штатах. Об этом сообщает пресс-служба греческого внешнеполитического ведомства.

«В ходе переговоров основное внимание будет уделено вопросам двустороннего сотрудничества, а также вопросам, представляющим региональный интерес, с упором на события в Восточном Средиземноморье. Он встретится с заместителем госсекретаря Уэссом Митчеллом», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в ходе пребывания в США Котзиас проведёт переговоры в том числе с госсекретарём Соединённых Штатов Майком Помпео и советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Также Котзиас встретится с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем. В ходе переговоров, в частности, будут обсуждаться вопросы по урегулированию вопроса о названии Македонии, бывшей югославской республики.

Ранее премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что наиболее приемлемым вариантом переименования Македонии для Скопье и Афин является Илинденская Македония.

Афины оспаривают право соседнего государства носить название Македония, поскольку в Греции есть одноимённый регион. 

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