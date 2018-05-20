Иран и Греция подписали меморандум о взаимопонимании по транспортному сотрудничеству

Короткая ссылка
Иран и Греция подписали меморандум о взаимопонимании в области транспортного сотрудничества. Об этом заявили в пресс-службе Министерства дорог и городского развития Ирана.
Иран и Греция подписали меморандум о взаимопонимании по транспортному сотрудничеству
  • Reuters
  • © Morteza Nikoubazl

«Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области транспортного сообщения между Исламской Республикой Иран и Грецией на дорогах Ирана и Греции был подписан с представителем Министерства инфраструктуры и транспорта Греции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что документ предусматривает облегчение транспортных операций между двумя государствами с целью улучшения экономического развития стран.

Ранее стало известно, что Россия и КНДР подписали протокол, регламентирующий двустороннее взаимодействие в сферах транспорта, науки, образования и других.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных