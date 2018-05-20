Иран и Греция подписали меморандум о взаимопонимании по транспортному сотрудничеству

Иран и Греция подписали меморандум о взаимопонимании в области транспортного сотрудничества. Об этом заявили в пресс-службе Министерства дорог и городского развития Ирана.

«Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области транспортного сообщения между Исламской Республикой Иран и Грецией на дорогах Ирана и Греции был подписан с представителем Министерства инфраструктуры и транспорта Греции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что документ предусматривает облегчение транспортных операций между двумя государствами с целью улучшения экономического развития стран.

Ранее стало известно, что Россия и КНДР подписали протокол, регламентирующий двустороннее взаимодействие в сферах транспорта, науки, образования и других.