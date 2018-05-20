Эксперт считает неуместными публикации Bild о переговорах Путина и Меркель

Заместитель директора Института Европы РАН, руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов прокомментировал НСН публикации издания Bild, в которых немецкие журналисты подвергают критике переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Сочи.

По его словам, встреча двух лидеров проходила на равных.

«Встретились два равноправных лидера, разговаривали на одном уровне. Это продолжение того диалога, который был выстроен ещё до 14 марта, когда бундестаг переизбрал Меркель канцлером на четвёртый срок, и до 7 мая, когда состоялась инаугурация Путина. Да, это лидеры. И говорить, что кто-то из них хозяин положения, не совсем уместно. Но Bild традиционно критически настроено по отношению к российскому президенту», — сказал эксперт.

Белов отметил, что Меркель признаёт роль Путина в мировой политике и неоднократно заявляла, что без России невозможно решать международные проблемы.

«Россия вовлечена в их решение вне зависимости от того, какую позицию при этом занимает Запад, в частности Германия. В этом, как мне кажется, и есть талант Меркель как политического лидера — она правильно расставляет точки над «и», — добавил он.

Эксперт указал на то, что встреча двух лидеров была очень важной, во время неё были «посланы важные сигналы со стороны Меркель и со стороны Путина».

«Если Bild написало про «хозяина» без иронии, то с этим можно согласиться. Хотя я предполагаю, что контекст был другим», — заключил он.

Ранее издание Bild писало, что после визита Меркель в Россию в отношениях двух стран не наступил ренессанс, а встреча с Путиным напоминала «дипломатическую дуэль».

По мнению авторов газеты, Путин «оскорбил» канцлера, подарив ей букет из роз.

Ещё в одной публикации немецкие журналисты подчёркивали, что Путин «показал» Меркель, «кто хозяин» на мировой политической арене.