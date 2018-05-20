Немецкое СМИ назвало Путина «хозяином мировой политической арены»
Об этом автор статьи заявил, комментируя прошедшую встречу российского и немецкого лидеров.
Отмечается, что Меркель прибыла не в Москву, а в Сочи, чтобы «не поднимать большой шумихи вокруг государственного визита».
«А вот её российский коллега поступил иначе: он показал Меркель, кто в доме хозяин — не только в летней президентской резиденции, но и на мировой политической арене», — приводит слова журналиста ИноТВ.
Ранее Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев кратко пообщались на русском языке с канцлером ФРГ Ангелой Меркель во время встречи немецкой делегации в Сочи.