Немецкое СМИ назвало Путина «хозяином мировой политической арены»

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин «показал» канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, «кто хозяин» на мировой политической арене, пишет журналист немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке.

Об этом автор статьи заявил, комментируя прошедшую встречу российского и немецкого лидеров.

Отмечается, что Меркель прибыла не в Москву, а в Сочи, чтобы «не поднимать большой шумихи вокруг государственного визита».

«А вот её российский коллега поступил иначе: он показал Меркель, кто в доме хозяин — не только в летней президентской резиденции, но и на мировой политической арене», — приводит слова журналиста ИноТВ.

Ранее Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев кратко пообщались на русском языке с канцлером ФРГ Ангелой Меркель во время встречи немецкой делегации в Сочи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных