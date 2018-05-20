На Гавайях из-за извержения вулкана пострадал местный житель

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На Гавайях в результате извержения вулкана Килауэа пострадал первый местный житель. Об этом информирует Hawaii News Now.
На Гавайях из-за извержения вулкана пострадал местный житель
  • Reuters
  • © Terray Sylvester

По словам представителя округа Гавайи Джанет Снайдер, мужчина находился на балконе на третьем этаже своего дома.

Отмечается, что брызги от лавы попали ему на ногу.

Пострадавшего госпитализировали с серьёзными травмами.

Местные власти предупредили население, что брызги от лавы, независимо от их размера, могут причинить смертельные травмы.

Ранее стало известно, что вулкан Килауэа на Гавайях выбросил столб пепла на высоту более 9 км.

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