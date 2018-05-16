Трамп согласился выделить помощь штату Гавайи, пострадавшему от извержения вулкана

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Президент США Дональд Трамп по запросу губернатора американского штата Гавайи Дэвида Иге выделил федеральную помощь региону в связи с активизацией вулкана Килауэа.
Трамп согласился выделить помощь штату Гавайи, пострадавшему от извержения вулкана
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

«Президент Дональд Трамп объявил, что в штате Гавайи имеет место крупное стихийное бедствие, на основании чего распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к усилиям на уровне штата и на местном уровне»​​​, — указывается в сообщении.

Направленные штату федеральные средства должны пойти на ликвидацию последствий стихийных бедствий.

Ранее Иге принял решение объявить район Пуна зоной стихийного бедствия из-за активности вулкана Килауэа и запросить помощь у федерального правительства.

Отмечается, что с момента активизации вулкана Килауэа на Большом острове Гавайского архипелага образовалось 19 новых трещин — постоянных источников лавовых потоков. Кроме того, Килауэа выбрасывает комки лавы, так называемые вулканические бомбы, на высоту до 150 м.

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