Трамп согласился выделить помощь штату Гавайи, пострадавшему от извержения вулкана

Президент США Дональд Трамп по запросу губернатора американского штата Гавайи Дэвида Иге выделил федеральную помощь региону в связи с активизацией вулкана Килауэа.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

«Президент Дональд Трамп объявил, что в штате Гавайи имеет место крупное стихийное бедствие, на основании чего распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к усилиям на уровне штата и на местном уровне»​​​, — указывается в сообщении.

Lava flows from erupting #HawaiiVolcano had been destroyed 35 buildings gone and forced 1,700 people to evacuate their residences since it erupted on Thursday and the lava keeps flowing into a toll of destruction rises. pic.twitter.com/l6zfM11Nkb — Joint Cyclone Center (@JointCyclone) 7 мая 2018 г.

Направленные штату федеральные средства должны пойти на ликвидацию последствий стихийных бедствий.

Ранее Иге принял решение объявить район Пуна зоной стихийного бедствия из-за активности вулкана Килауэа и запросить помощь у федерального правительства.

Отмечается, что с момента активизации вулкана Килауэа на Большом острове Гавайского архипелага образовалось 19 новых трещин — постоянных источников лавовых потоков. Кроме того, Килауэа выбрасывает комки лавы, так называемые вулканические бомбы, на высоту до 150 м.