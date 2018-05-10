Губернатор Гавайев объявил район острова зоной стихийного бедствия

Губернатор американского штата Гавайи Дэвид Иге принял решение объявить район Пуна зоной стихийного бедствия из-за активности вулкана Килауэа.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Чрезвычайная ситуация в геотермальной зоне Пуны. Президенту США направляется запрос о выделении помощи острову Гавайи в связи со стихийным бедствием», — указывается в заявлении.

Ранее власти американского штата Гавайи заявили, что на крупнейшем из Гавайских островов возобновилась вулканическая активность.