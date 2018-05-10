Губернатор Гавайев объявил район острова зоной стихийного бедствия
Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
«Чрезвычайная ситуация в геотермальной зоне Пуны. Президенту США направляется запрос о выделении помощи острову Гавайи в связи со стихийным бедствием», — указывается в заявлении.
#LIVE today at 1:30PM. Supplemental #emergency#proclamation for Puna Geothermal Venture (PGV) and #Presidential#DisasterDeclaration request for #Hawaii Island #KilaueaVolcano Tune in here: https://t.co/kZTkftWOehpic.twitter.com/FrKFoEsv0l— Governor David Ige (@GovHawaii) 9 мая 2018 г.
Ранее власти американского штата Гавайи заявили, что на крупнейшем из Гавайских островов возобновилась вулканическая активность.