Губернатор Гавайев объявил район острова зоной стихийного бедствия

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Губернатор американского штата Гавайи Дэвид Иге принял решение объявить район Пуна зоной стихийного бедствия из-за активности вулкана Килауэа.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Чрезвычайная ситуация в геотермальной зоне Пуны. Президенту США направляется запрос о выделении помощи острову Гавайи в связи со стихийным бедствием», — указывается в заявлении.

Ранее власти американского штата Гавайи заявили, что на крупнейшем из Гавайских островов возобновилась вулканическая активность.

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