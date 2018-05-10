Власти Гавайских островов сообщили о возобновлении вулканической активности
Власти американского штата Гавайи заявили, что на крупнейшем из Гавайских островов возобновилась вулканическая активность.
Об этом сообщает ABC.
Отмечается, что в регионе были зафиксированы две новые расщелины, из которых произошло извержение опасных газов и вылилась лава.
В связи с этим около 1,8 тыс. жителей были эвакуированы из двух районов, где открылись трещины.
Ранее сообщалось, что на Гавайях вулкан Килауэа уничтожил дома и почти всю инфраструктуру в городе Пахоа.
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