Власти Гавайских островов сообщили о возобновлении вулканической активности

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Власти американского штата Гавайи заявили, что на крупнейшем из Гавайских островов возобновилась вулканическая активность.

Об этом сообщает ABC.

Отмечается, что в регионе были зафиксированы две новые расщелины, из которых произошло извержение опасных газов и вылилась лава.

В связи с этим около 1,8 тыс. жителей были эвакуированы из двух районов, где открылись трещины.

Ранее сообщалось, что на Гавайях вулкан Килауэа уничтожил дома и почти всю инфраструктуру в городе Пахоа. 

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