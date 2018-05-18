Вулкан Килауэа на Гавайях выбросил пепел на высоту более 9 км

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Вулкан Килауэа на Гавайях выбросил столб пепла на высоту примерно 9,1 км, передаёт Associated Press. Власти выдали более 2 тыс. респираторных масок людям, живущим в данном районе, для защиты от вулканического пепла, передаёт Associated Press.
Вулкан Килауэа на Гавайях выбросил пепел на высоту более 9 км
  • Reuters

«Сегодня утром пахло серой, поэтому нам пришлось закрыть все окна», — рассказывают местные жители. 

По словам ещё одного очевидца, пепел был похож на песок с пляжа.

Отмечается, что жители острова также закрывают трещины и окна целлофаном и плёнкой, чтобы пепел не попадал в дома.

Ранее президент США Дональд Трамп по запросу губернатора американского штата Гавайи Дэвида Иге выделил федеральную помощь региону в связи с активизацией вулкана Килауэа.

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