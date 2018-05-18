Вулкан Килауэа на Гавайях выбросил пепел на высоту более 9 км
- Reuters
«Сегодня утром пахло серой, поэтому нам пришлось закрыть все окна», — рассказывают местные жители.
По словам ещё одного очевидца, пепел был похож на песок с пляжа.
Отмечается, что жители острова также закрывают трещины и окна целлофаном и плёнкой, чтобы пепел не попадал в дома.
Ранее президент США Дональд Трамп по запросу губернатора американского штата Гавайи Дэвида Иге выделил федеральную помощь региону в связи с активизацией вулкана Килауэа.