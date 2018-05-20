В Пентагоне посчитали недостаточной борьбу с терроризмом в России

Представитель пресс-службы Министерства обороны США подполковник Кон Фолкнер заявил, что Россия недостаточно делает для борьбы с терроризмом на своей территории.

Об этом сообщает РИА Новости.

«США и многие в (центральноазиатском) регионе обеспокоены радикализацией, происходящей в России. Россия критикует страны, которые помогают Афганистану в борьбе с терроризмом, но не делает достаточно для решения проблемы радикализации и вербовки террористов в пределах своих границ», — сказал он.

Отмечается, что таким образом он прокомментировал информацию о большом количестве выходцев из России и стран СНГ в рядах террористических группировок, в том числе в Афганистане.

Также Фолкнер заявил, что США продолжат работу с афганскими партнёрами по сокращению присутствия боевиков «Исламского государства»* в Афганистане после ослабления поддержки террористов из Ирака и Сирии.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил о планах США расширить борьбу с ИГ в Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.