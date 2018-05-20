В Пентагоне посчитали недостаточной борьбу с терроризмом в России

Короткая ссылка
Представитель пресс-службы Министерства обороны США подполковник Кон Фолкнер заявил, что Россия недостаточно делает для борьбы с терроризмом на своей территории.
В Пентагоне посчитали недостаточной борьбу с терроризмом в России
  • Штаб-квартира Пентагона
  • © Wikimedia Commons

Об этом сообщает РИА Новости. 

«США и многие в (центральноазиатском) регионе обеспокоены радикализацией, происходящей в России. Россия критикует страны, которые помогают Афганистану в борьбе с терроризмом, но не делает достаточно для решения проблемы радикализации и вербовки террористов в пределах своих границ», — сказал он.

Отмечается, что таким образом он прокомментировал информацию о большом количестве выходцев из России и стран СНГ в рядах террористических группировок, в том числе в Афганистане.

Также Фолкнер заявил, что США продолжат работу с афганскими партнёрами по сокращению присутствия боевиков «Исламского государства»* в Афганистане после ослабления поддержки террористов из Ирака и Сирии.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил о планах США расширить борьбу с ИГ в Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных