Глава Пентагона заявил о планах США расширить борьбу с ИГ в Сирии

Соединённые Штаты пока сохранят военное присутствие в Сирии и расширят там борьбу с «Исламским государством»*, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

«Прямо сейчас мы не выводим войска. Мы продолжаем борьбу, мы будем расширять её и привлекать больше региональной поддержки», — сказал Мэттис в ходе выступления в комитете сената по вооружённым делам.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не собираются оставаться в Сирии бесконечно.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что, несмотря на данные заявления, «на практике Соединённые Штаты активно обустраиваются на восточном берегу Евфрата и не собираются оттуда уходить».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.