Лавров: США не собираются уходить из Сирии вопреки заявлениям Трампа
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«Целый ряд стран откровенно взял курс на развал Сирии, Соединённые Штаты клятвенно нас заверяли, что их единственная цель — это изгнать из Сирии террористов, победить так называемое «Исламское государство»*», — сказал он.
Лавров отметил, что, несмотря на заявления американского лидера Дональда Трампа, «на практике Соединённые Штаты активно обустраиваются на восточном берегу Евфрата и не собираются оттуда уходить».
«Создают там местные органы власти, их к этому активно, кстати, поощряет президент Франции», — добавил министр.
Ранее Лавров назвал колониальной позицией заявления французского президента Эммануэля Макрона, призвавшего не выводить войска из САР.
RT вёл прямую трансляцию.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.