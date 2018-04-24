Лавров: США не собираются уходить из Сирии вопреки заявлениям Трампа

Короткая ссылка
США, несмотря на свои заявления, не собираются покидать территорию Сирии. Об этом по итогам заседания глав МИД государств — членов Шанхайской организации сотрудничества заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров: США не собираются уходить из Сирии вопреки заявлениям Трампа
  • © MIDRussia

«Целый ряд стран откровенно взял курс на развал Сирии, Соединённые Штаты клятвенно нас заверяли, что их единственная цель — это изгнать из Сирии террористов, победить так называемое «Исламское государство»*», — сказал он.

Лавров отметил, что, несмотря на заявления американского лидера Дональда Трампа, «на практике Соединённые Штаты активно обустраиваются на восточном берегу Евфрата и не собираются оттуда уходить».

«Создают там местные органы власти, их к этому активно, кстати, поощряет президент Франции», — добавил министр.

Ранее Лавров назвал колониальной позицией заявления французского президента Эммануэля Макрона, призвавшего не выводить войска из САР.

RT вёл прямую трансляцию.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ситуация в Сирии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных