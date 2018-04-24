Лавров: США не собираются уходить из Сирии вопреки заявлениям Трампа

США, несмотря на свои заявления, не собираются покидать территорию Сирии. Об этом по итогам заседания глав МИД государств — членов Шанхайской организации сотрудничества заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Целый ряд стран откровенно взял курс на развал Сирии, Соединённые Штаты клятвенно нас заверяли, что их единственная цель — это изгнать из Сирии террористов, победить так называемое «Исламское государство»*», — сказал он.

Лавров отметил, что, несмотря на заявления американского лидера Дональда Трампа, «на практике Соединённые Штаты активно обустраиваются на восточном берегу Евфрата и не собираются оттуда уходить».

«Создают там местные органы власти, их к этому активно, кстати, поощряет президент Франции», — добавил министр.

Ранее Лавров назвал колониальной позицией заявления французского президента Эммануэля Макрона, призвавшего не выводить войска из САР.

RT вёл прямую трансляцию.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.