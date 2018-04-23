Лавров назвал колониальной позицией призыв Макрона не выводить войска из Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров назвал колониальной позицией призыв французского лидера Эммануэля Макрона не выводить войска из Сирии.

Об это говорится в опубликованном на сайте МИД заявлении.

«Это уже какая-то колониальная позиция. Будем прояснять у наших французских партнёров, что они конкретно имели в виду, потому что до сих пор на всех уровнях нам заявляли, что американская коалиция работает в Сирии исключительно для того, чтобы уничтожить угрозу терроризма, которая исходит от ИГИЛ* и других структур, обозначенных Советом Безопасности ООН в качестве террористических», — заявил Лавров.

Ранее министр также заявил о необходимости готовиться к повторению провокаций в Сирии.

Российский лидер Владимир Путин и Эммануэль Макрон ранее провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сложившуюся в Сирии обстановку.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.