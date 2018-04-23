Лавров назвал колониальной позицией призыв Макрона не выводить войска из Сирии

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Глава МИД России Сергей Лавров назвал колониальной позицией призыв французского лидера Эммануэля Макрона не выводить войска из Сирии.
Лавров назвал колониальной позицией призыв Макрона не выводить войска из Сирии
  • Reuters

Об это говорится в опубликованном на сайте МИД заявлении.

«Это уже какая-то колониальная позиция. Будем прояснять у наших французских партнёров, что они конкретно имели в виду, потому что до сих пор на всех уровнях нам заявляли, что американская коалиция работает в Сирии исключительно для того, чтобы уничтожить угрозу терроризма, которая исходит от ИГИЛ* и других структур, обозначенных Советом Безопасности ООН в качестве террористических», — заявил Лавров.

Ранее министр также заявил о необходимости готовиться к повторению провокаций в Сирии.

Российский лидер Владимир Путин и Эммануэль Макрон ранее провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сложившуюся в Сирии обстановку.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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