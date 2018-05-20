Сеть кофеен Starbucks разрешит посетителям занимать столики без заказа напитков

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Cеть кофеен Starbucks объявила о нововведениях в правила в отношении посетителей кафе, которые позволят людям занимать столики и пользоваться туалетом, не заказывая напитки или еду.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что соответствующие правила приняты в связи с арестом двух чернокожих посетителей, которые не купили напитки и оставались в помещении кафе.

«Мы привержены созданию культуры тёплого приёма, приветствуются все (посетители. — RT)», — приводит агентство сообщение компании.

Вызвавший резонанс в США скандал произошёл из-за того, что работники кофейни в Филадельфии вызвали полицию для задержания двух темнокожих мужчин, которые сидели в помещении, но ничего не заказывали. По словам задержанных, они ожидали своего знакомого.

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