В США Starbucks закроет все свои кофейни на один день ради борьбы с расизмом

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В Соединённых Штатах сеть кофеен Starbucks закроет все свои заведения 29 мая ради борьбы с расизмом.
В США Starbucks закроет все свои кофейни на один день ради борьбы с расизмом
  • Reuters
  • © Lucy Nicholson

Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что акция связана с задержанием двух темнокожих мужчин в одном из заведений сети без каких-либо веских оснований.

«Starbucks закроет все свои кофейни в США 29 мая, чтобы провести день «расового образования». Это будет сделано после волны возмущения, связанного с задержанием двух темнокожих мужчин в одном из заведений сети», — пишет агентство.

Всего в США будут закрыты около 8 тыс. заведений и офисов компании. При этом обучение расовой терпимости пройдут почти 175 тыс. сотрудников фирмы.

Отмечается, что скандал произошёл из-за того, что работники кофейни вызвали полицию, которая задержала темнокожих мужчин, так как они сидели в помещении, но ничего не заказывали. По словам задержанных, они ожидали своего знакомого.

Ранее стало известно, что Йельский университет включил в учебную программу новый курс, направленный на борьбу с идеей превосходства белой расы. Однако критики назвали его проявлением расизма в отношении белокожих.

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