В США Starbucks закроет все свои кофейни на один день ради борьбы с расизмом
- Reuters
- © Lucy Nicholson
Об этом сообщает AFP.
Отмечается, что акция связана с задержанием двух темнокожих мужчин в одном из заведений сети без каких-либо веских оснований.
«Starbucks закроет все свои кофейни в США 29 мая, чтобы провести день «расового образования». Это будет сделано после волны возмущения, связанного с задержанием двух темнокожих мужчин в одном из заведений сети», — пишет агентство.
VIDEO: Starbucks to close stores across US on May 29 to conduct 'racial-bias education', following outrage over the arrest of two black men in one of its cafes— AFP news agency (@AFP) 18 апреля 2018 г.
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Всего в США будут закрыты около 8 тыс. заведений и офисов компании. При этом обучение расовой терпимости пройдут почти 175 тыс. сотрудников фирмы.
Отмечается, что скандал произошёл из-за того, что работники кофейни вызвали полицию, которая задержала темнокожих мужчин, так как они сидели в помещении, но ничего не заказывали. По словам задержанных, они ожидали своего знакомого.
VIDEO: #Starbucks to close all stores in Arizona, nationwide May 29 for racial-bias training https://t.co/OEh9nC9BYM via @azcentralpic.twitter.com/r5JLeW8px7— azcentral (@azcentral) 18 апреля 2018 г.
Ранее стало известно, что Йельский университет включил в учебную программу новый курс, направленный на борьбу с идеей превосходства белой расы. Однако критики назвали его проявлением расизма в отношении белокожих.