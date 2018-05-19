Посол рассказал о строительстве в Сирии туристических объектов для россиян
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- © Bassem Tellawi/Xinhua
«В Сирии начинается строительство туристических объектов для россиян. Есть некоторые, которые работают, и даже сейчас есть туристы», — приводит его слова РИА Новости.
Он отметил, что в основном туристы отдыхают в сирийских регионах на берегу Средиземного моря.
«Там обстановка лучше, чем в других местах. Основная масса туда едет», — сказал Хаддад.
Ранее президент России Владимир Путин провёл встречу с сирийским лидером Башаром Асадом в Сочи.