Путин встретился с Асадом в Сочи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин провёл встречу с главой Сирии Башаром Асадом.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня в Сочи состоялись переговоры президента России Путина с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом. Асад посетил Сочи с рабочим визитом», — сказал Песков.

В декабре 2017 года Путин провёл отдельную встречу с Асадом на базе Хмеймим.