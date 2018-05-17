Путин встретился с Асадом в Сочи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин провёл встречу с главой Сирии Башаром Асадом.
- kremlin.ru
Об этом сообщает РИА Новости.
«Сегодня в Сочи состоялись переговоры президента России Путина с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом. Асад посетил Сочи с рабочим визитом», — сказал Песков.
В декабре 2017 года Путин провёл отдельную встречу с Асадом на базе Хмеймим.
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