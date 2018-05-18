В освобождённом от боевиков сирийском городе Тель-Биса начались восстановительные работы

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Восстановительные работы начались в сирийском городе Тель-Биса, освобождённом несколько дней назад от боевиков незаконных вооружённых формирований.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, в городе работает тяжёлая техника, которая расчищает завалы и дороги, идёт восстановление инженерных коммуникаций.

Правопорядок на улицах города обеспечивают патрули военной полиции России. 

11 мая сообщалось, что в сирийской провинции Хомс в городе Тель-Биса боевики сдают оружие представителям властей Сирии.

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