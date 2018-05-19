В Японии произошло ДТП с участием школьного автобуса

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Автобус, перевозивший школьников, перевернулся в японском населённом пункте Оирасе.

Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на данные полиции.

По данным агентства, в результате инцидента около 30 школьников были госпитализированы.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и несколько пострадали в результате аварии с участием школьного автобуса в американском штате Нью-Джерси.

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