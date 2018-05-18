Более 30 человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в США

Два автобуса столкнулись перед въездом в тоннель Линкольна в США, в результате чего пострадал 31 человек.

Об этом сообщает NBC. «Два автобуса столкнулись у входа в центральный проезд тоннеля Линкольна. По меньшей мере 31 человек пострадал», — указывает телекомпания. BREAKING: Two buses collided at the entrance to the center tube of the Lincoln Tunnel, with at least 31 injuries https://t.co/np8J8QIKf7 — NBC New York (@NBCNewYork) 18 мая 2018 г. На место происшествия уже выехали экстренные службы. Ранее один человек погиб и несколько пострадали в результате аварии с участием школьного автобуса в американском штате Нью-Джерси.