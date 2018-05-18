Более 30 человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в США

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Два автобуса столкнулись перед въездом в тоннель Линкольна в США, в результате чего пострадал 31 человек.
Более 30 человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в США

Об этом сообщает NBC.

«Два автобуса столкнулись у входа в центральный проезд тоннеля Линкольна. По меньшей мере 31 человек пострадал», — указывает телекомпания.

На место происшествия уже выехали экстренные службы.

Ранее один человек погиб и несколько пострадали в результате аварии с участием школьного автобуса в американском штате Нью-Джерси.

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