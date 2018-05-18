Более 30 человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в США
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Об этом сообщает NBC.
«Два автобуса столкнулись у входа в центральный проезд тоннеля Линкольна. По меньшей мере 31 человек пострадал», — указывает телекомпания.
BREAKING: Two buses collided at the entrance to the center tube of the Lincoln Tunnel, with at least 31 injuries https://t.co/np8J8QIKf7— NBC New York (@NBCNewYork) 18 мая 2018 г.
На место происшествия уже выехали экстренные службы.
Ранее один человек погиб и несколько пострадали в результате аварии с участием школьного автобуса в американском штате Нью-Джерси.