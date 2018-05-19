Лавров: ответственность за ущерб российско-британскому диалогу лежит на Великобритании

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Великобритания спустя более двух месяцев после инцидента в Солсбери по-прежнему не намерена цивилизованно урегулировать сложившуюся ситуацию вокруг «дела Скрипаля». Об этом в интервью аргентинскому изданию «Кларин» заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров: ответственность за ущерб российско-британскому диалогу лежит на Великобритании
  • РИА Новости

«Наши призывы к Лондону пересмотреть свой деструктивный курс, попытаться вместе — честно и открыто — разобраться в произошедшем предпочитают не слышать. Российскую сторону, прежде всего, беспокоит состояние здоровья и положение наших соотечественников», — сказал он.

По словам министра, Россия готова к предметному взаимодействию и призывает британскую сторону честно сотрудничать в рамках возбуждённого СК России уголовного дела.

«Продолжаем настаивать на предоставлении подробной информации о ходе следственных действий, а также разъяснений по поводу достоверности всплывающих в британских СМИ многочисленных и весьма противоречивых версий случившегося», — добавил Лавров.

Он подчеркнул, что ответственность за ущерб для двусторонних отношений «целиком и полностью лежит на британской стороне».

«К сожалению, конфронтационные действия властей Великобритании продолжают наносить ущерб межгосударственному диалогу», — подчеркнул он.

Ранее, как сообщил Лавров, Россия попросила Германию поделиться информацией, которая была предоставлена Лондоном по делу об отравлении в Солсбери. 

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