Лавров: ответственность за ущерб российско-британскому диалогу лежит на Великобритании
- РИА Новости
«Наши призывы к Лондону пересмотреть свой деструктивный курс, попытаться вместе — честно и открыто — разобраться в произошедшем предпочитают не слышать. Российскую сторону, прежде всего, беспокоит состояние здоровья и положение наших соотечественников», — сказал он.
По словам министра, Россия готова к предметному взаимодействию и призывает британскую сторону честно сотрудничать в рамках возбуждённого СК России уголовного дела.
«Продолжаем настаивать на предоставлении подробной информации о ходе следственных действий, а также разъяснений по поводу достоверности всплывающих в британских СМИ многочисленных и весьма противоречивых версий случившегося», — добавил Лавров.
Он подчеркнул, что ответственность за ущерб для двусторонних отношений «целиком и полностью лежит на британской стороне».
«К сожалению, конфронтационные действия властей Великобритании продолжают наносить ущерб межгосударственному диалогу», — подчеркнул он.
Ранее, как сообщил Лавров, Россия попросила Германию поделиться информацией, которая была предоставлена Лондоном по делу об отравлении в Солсбери.