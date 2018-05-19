СМИ: Эрдоган и Гутерреш высказались за более жёсткую реакцию на события в Газе

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Палестине и Сирии. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источники.

Как отмечается, в ходе беседы стороны подчеркнули необходимость более жёсткой реакции мирового сообщества на действия Израиля против палестинцев в секторе Газа.

Кроме того, по данным агентства, Эрдоган и Гутерреш положительно оценили решение Совета ООН по правам человека об осуждении Израиля и создании независимой комиссии по расследованию событий в секторе Газа.

Ранее стало известно, что Совет ООН по правам человека решил создать независимую комиссию по расследованию событий в секторе Газа.