СМИ: Эрдоган и Гутерреш высказались за более жёсткую реакцию на события в Газе
Как отмечается, в ходе беседы стороны подчеркнули необходимость более жёсткой реакции мирового сообщества на действия Израиля против палестинцев в секторе Газа.
Кроме того, по данным агентства, Эрдоган и Гутерреш положительно оценили решение Совета ООН по правам человека об осуждении Израиля и создании независимой комиссии по расследованию событий в секторе Газа.
Ранее стало известно, что Совет ООН по правам человека решил создать независимую комиссию по расследованию событий в секторе Газа.