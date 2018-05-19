Посольство: на борту разбившегося на Кубе самолёта не было российских граждан

Российских граждан на борту самолёта, разбившегося при взлёте в аэропорту Гаваны, не было. Об этом заявили в посольстве России на Кубе.

«По информации, полученной от официальных кубинских властей, граждан России на борту разбившегося самолёта не было», — говорится в заявлении посольства в Twitter. По информации, полученной от официальных кубинских властей, граждан России на борту разбившегося самолета не было. — Посольство России (@EmbRusCuba) 18 мая 2018 г. Ранее сообщалось, что посольство России на Кубе выясняет обстоятельства крушения пассажирского самолёта. 18 мая стало известно, что на Кубе при взлёте в аэропорту разбился пассажирский самолёт Boeing-737. СМИ сообщали, что при крушении выжили три человека.