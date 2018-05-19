Посольство: на борту разбившегося на Кубе самолёта не было российских граждан

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Российских граждан на борту самолёта, разбившегося при взлёте в аэропорту Гаваны, не было. Об этом заявили в посольстве России на Кубе.

«По информации, полученной от официальных кубинских властей, граждан России на борту разбившегося самолёта не было», — говорится в заявлении посольства в Twitter.

Ранее сообщалось, что посольство России на Кубе выясняет обстоятельства крушения пассажирского самолёта.

18 мая стало известно, что на Кубе при взлёте в аэропорту разбился пассажирский самолёт Boeing-737.

СМИ сообщали, что при крушении выжили три человека.

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