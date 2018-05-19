Посольство: на борту разбившегося на Кубе самолёта не было российских граждан
«По информации, полученной от официальных кубинских властей, граждан России на борту разбившегося самолёта не было», — говорится в заявлении посольства в Twitter.
По информации, полученной от официальных кубинских властей, граждан России на борту разбившегося самолета не было.— Посольство России (@EmbRusCuba) 18 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что посольство России на Кубе выясняет обстоятельства крушения пассажирского самолёта.
18 мая стало известно, что на Кубе при взлёте в аэропорту разбился пассажирский самолёт Boeing-737.
СМИ сообщали, что при крушении выжили три человека.